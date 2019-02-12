12.02.2019, 10:56

Полиция и прокуратура не нашли подтверждений тому, что в ноябре 2018 года на пляже Штрооми произошло нападение на иностранку

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rus.delfi.ee
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Полиция и прокуратура не нашли подтверждений тому, что в ноябре 2018 года на пляже Штрооми произошло нападение на иностранку
Foto: Madis Veltman

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. На этом основании было начато делопроизводство о возможной даче ложных показаний.

27 ноября в Facebook было опубликовано сообщение о ситуации, в которой в говорившую на иностранном языке женщину и ее собаку кидали камнями в Таллинне на пляже Штрооми. Днем позже предполагаемая пострадавшая обратилась в полицию и было начато уголовное дело на основании статьи о применении физического насилия. В ходе следствия полицейские просмотрели много записей камер наружного наблюдения, проанализировали распечатки телефонных звонков, заслушали свидетелей и неоднократно беседовали с предполагаемой пострадавшей, 49-летней женщиной.

"Достаточно скоро стало ясно, что показания женщины не совпадают с собранными следователями доказательствами, в том числе и с места происшествия. Женщина давала противоречивые показания, которые менялись со временем. Собранная информация не указывала на но, что женщина во время нападения находилась бы в данном районе. На сегодняшний день у нас есть основание полагать, что описанного женщиной нападения не происходило", — сказал руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.

По этой причине было начато уголовное делопроизводство на основания статьи о даче ложных показаний. "Собранные доказательства указывают на то, что показания женщины, данные на допросе, не соответствуют действительности — например, записи видеокамер не подтверждают, чтобы женщина приехала на пляж Штрооми на машине, а при проверке месторасположения ее телефона выяснилось, что в это время она не находилась в указанном районе.

"Учитывая обстоятельства, на данный момент сейчас есть основание расследовать, почему женщина дала полиции заведомо ложные показания", — сказала окружной прокурор Наталья Лебедь, руководящая уголовным делопроизводством.

В свете данной истории Кайдо Саарнийт напоминает, что перед тем, как поделиться в социальных сетях какой-то информацией, следует обязательно убедиться в ее правдивости и точности. "Это сообщение убрали из социальных сетей практически тут же, но история уже попала в СМИ и поэтому ложная информация дошла до очень многих людей", — сказал Кайдо Саарнийт.

"Мы часто видим, что в социальных сетях люди передают информацию, не убедившись, что это правда. Люди даже не представляют, какие последствия может за собой повлечь распространение непроверенной информации. Поэтому если вы сомневаетесь в правдивости какой-либо истории, лучше не делать сообщения в социальных сетях. Если вы знаете о возможном правонарушении, то в первую очередь следует передать такую информацию полиции, которая сможет выяснить обстоятельства. Следует помнить, что распространение любой информации в социальных сетях зачастую может помешать возможному следствию", — добавил Саарнийт.

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