Полиция и прокуратура не нашли подтверждений тому, что в ноябре 2018 года на пляже Штрооми произошло нападение на иностранку

По этой причине было начато уголовное делопроизводство на основания статьи о даче ложных показаний. "Собранные доказательства указывают на то, что показания женщины, данные на допросе, не соответствуют действительности — например, записи видеокамер не подтверждают, чтобы женщина приехала на пляж Штрооми на машине, а при проверке месторасположения ее телефона выяснилось, что в это время она не находилась в указанном районе.

"Учитывая обстоятельства, на данный момент сейчас есть основание расследовать, почему женщина дала полиции заведомо ложные показания", — сказала окружной прокурор Наталья Лебедь, руководящая уголовным делопроизводством.

В свете данной истории Кайдо Саарнийт напоминает, что перед тем, как поделиться в социальных сетях какой-то информацией, следует обязательно убедиться в ее правдивости и точности. "Это сообщение убрали из социальных сетей практически тут же, но история уже попала в СМИ и поэтому ложная информация дошла до очень многих людей", — сказал Кайдо Саарнийт.

"Мы часто видим, что в социальных сетях люди передают информацию, не убедившись, что это правда. Люди даже не представляют, какие последствия может за собой повлечь распространение непроверенной информации. Поэтому если вы сомневаетесь в правдивости какой-либо истории, лучше не делать сообщения в социальных сетях. Если вы знаете о возможном правонарушении, то в первую очередь следует передать такую информацию полиции, которая сможет выяснить обстоятельства. Следует помнить, что распространение любой информации в социальных сетях зачастую может помешать возможному следствию", — добавил Саарнийт.