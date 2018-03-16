Полиция и близкие просят помочь найти 17-летнюю Пирет

Полиция и близкие просят помощи в поиске 17-летней Пирет, которая вчера утром ушла из своего дома в школу Кивиыли и пропала. Девушка может находиться а Таллинне.

Мобильный телефон она с собой не взяла. Рост Пирет около 162 см, у нее серо-голубые глаза и короткие темно-каштановые волосы с осветленными кончиками. Одета девушка была в темно-синюю куртку с желтыми вставками, темные брюки и темно-коричневые сапоги. Также может быть одета с черное платье и красными цветами. При себе имеет синий рюкзак в коричневую клетку.

Erakogu

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить об этом по номеру +372 5620 1916 или в полицию.