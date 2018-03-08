Полиция Хельсинки расследует жестокие разборки между эстонцами: насилие, лишение свободы, вымогательства и мошенничества

Полиция Хельсинки расследует ряд преступлений, связанных с внутренними разборками между эстонскими организованными преступными группировками.

С начала года под стражей побывало около десяти подозреваемых, сообщает финский канал MTV.

”С этим случаем связано много тяжелых преступлений. Речь идет о насилии, вымогательстве, мошенничестве и других различных преступлениях, начиная с вождения в пьяном виде”, — сказал инспектор по уголовным делам Петри Райниала.

Финская полиция подозревает, что преступления связаны с зарплатами в конвертах в строительном секторе.

”Когда не выплачивается и черная зарплата, то это может вызвать разногласия. Востребовать эти нелегальные зарплаты законными методами может быть очень сложно, поэтому люди действуют своими силами”, — сказал он. Некоторых жертв силой увозили на машинах.

В ходе расследования было конфисковано несколько единиц оружия. ”Эпизоды применения насилия были очень серьезным, например, опасные для жизни колотые раны в верхнюю часть тела в область головы. Сейчас мы выясняем, что стоит за вымогательствами. Кто кому и сколько должен. Некоторые личности еще не задержаны. Предварительное следствие продолжается”, — сказал Райниала.