Полиция Хаапсалу ищет пропавшую 62-летнюю Рийну

Вчера в полицию обратились обеспокоенные близкие 62-летней Рийны, которым несколько дней не удавалось связаться с женщиной.

В последний раз женщину видели 24 марта в 9 часов утра в Харьюмаа в Кехра на автобусной остановке на площади Сыпрузе, и, насколько известно, женщина хотела поехать в гости к живущим в Хаапсалу родственникам.

К сожалению, к сегодняшнему дню Рийна не добралась ни до родственников, ни до дома, и ее мобильный телефон выключен.

По словам регионального полицейского Киура Клиппберга, полиция со вчерашнего дня общалась с людьми, к которым Рийна могла направиться или с кем контактировать.

Рост Рийны — 165 см, она блондинка. В последний раз на ней была белая куртка, белая шапка и черные спортивные штаны с синей полоской.

Всех, кто видел Рийну или владеет более точной информацией о ее местонахождении, просят связаться по номеру 112 или по телефону 516 8167.