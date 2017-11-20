Полиция Голландии помогла потерявшему одежду и память эстонцу, который приехал на местный музыкальный фестиваль

В воскресенье в 7 утра местные полицейские увидели на подземной парковке железнодорожной станции в городе Арнем в Голландии полуголого мужчину, который, как выяснилось, является эстонцем.

Мужчина говорил на плохом английском и не помнил событий прошлой ночи. Как он оказался на парковке и где его одежда, он объяснить не смог, пишет газета De Gelderlander.

Чуть позже после звонка домой 28-летний эстонец вспомнил, что приехал вместе с друзьями на фестиваль музыки и танца Qlimax, приходивший на местной спортивной арене Gelredomes. Полиция доставила мужчину к друзьям. Его одежду нашли разбросанной по парковке. Выяснилось, что мужчина употребил экстази.