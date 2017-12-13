Полиция: чуть ли не наехавший на женщину с коляской водитель вел себя крайне опасно

Пайдеская полиция взвешивает необходимость начать производство в отношении водителя, который чуть ли не сбил женщину с детской коляской, переходившую шоссе Раквере-Пярну по пешеходному переходу Тюри-Аллику.

”Это была крайне опасная дорожная ситуация, в которой, к счастью, никто не пострадал. Полиция расследует сейчас все обстоятельства случившегося и взвешивает необходимость начала производства в отношении водителя автомобиля”, — сказал руководитель Пайдеского отдела полиции Маргус Тоомсалу.

Тоомсалу добавил, что водитель нарушил, по меньшей мере, три пункта Закона о дорожном движении. Например, он не обеспечил безопасность пешехода, не соблюдал достаточную дистанцию с другими двигающимися по трассе транспортными средствами и не выбрал подходящую скорость.