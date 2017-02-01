Полиция безопасности арестовала двоих руководителей среднего звена на шахте "Эстония"

Вчера утром сотрудники полиции безопасности задержали двоих руководителей среднего звена на шахте "Эстония".

Задержанные отвечали за техническое обслуживание и ремонт шахтного оборудования.

Чиновники подозреваются в нарушении обязательств по соблюдению имущественных интересов, в результате чего был нанесен большой материальный ущерб государственному коммерческому объединению.

На данный момент чиновники КаПо проводят на шахте процессуальные действия. Прежде всего, будет выяснено, каким образом использовалась в дальнейшем приобретенная в ходе тендеров техника для ведения подземных работ и запчасти. Также будет проверено состояние складов, относившихся к сфере ответственности попавших под подозрение чиновников.

По словам прокурора по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, целью процесса является создание честной предпринимательской среды и поддержка всех честных предпринимателей.

Как сообщил телестудии Lites Анти Айтсен, ущерб оценивается на сумму в размере от 40 тысяч до 400 тысяч евро.



