Полиция арестовала двух мужчин в связи с угрозами взорвать студию ERR

Полиция задержала во вторник двух мужчин, которых подозревают в том, что они 10 октября угрожали взрывом студии ERR в Тарту. Суд заключил мужчин под стражу на основании ходатайства прокуратуры.

10 октября в 8:45 Центр тревоги получил звонок с угрозой о том, что в тартуской студии ERR в 21:15 взорвется бомба. На звонок тут же отреагировала специальная служба Лыунаской префектуры и саперы, который оградили территорию вокруг здания студии по адресу Рийа, 24 на час.

В здании провели тщательную проверку, в результате которой взрывное устройство обнаружено не было. В момент звонка с угрозой в студии никого не было. Проверка также вызвала остановку движения на улице Рийа, являющейся одной из главных в Тарту.

По словам полиции, есть основания связывать мужчин с приобретенным для совершения звонка с угрозой телефоном. Прокуратура ходатайствовала об аресте, чтобы исключить совершения повторных нарушений со стороны мужчин.

За серьезное нарушение общественного порядка можно получить тюремный срок до пяти лет. Сейчас мужчин взяли под стражу на период до двух месяцев.