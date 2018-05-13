Полицейского Пыхьяской префектуры задержали за вождение в пьяном виде

Вчера в 15:30 на перекрестке Колде и Пельгуранна в Таллинне полиция проверила легковой автомобиль Mercedes-Benz и обнаружила в нем водителя в алкогольном опьянении, который оказался чиновником Ида-Харьюского отделения полиции

”44-летний чиновник полиции в нерабочее время находился за рулем личного автомобиля, когда у него было обнаружено опьянение в более чем 1,5 промилле. Мужчина был задержан и его отношении возбуждено уголовное дело”, — сообщила пресс-секретарь полиции Марие Аава.

Глава Ида-Харьюского отделения Валтер Пярн сказал, что вождение в пьяном виде нельзя ничем оправдать, поэтому служебные отношения с этим человеком будут прекращены. ”Этот инцидент крайне прискорбен и недопустим. Полицейский обязан быть примером как при исполнении рабочих обязанностей, так и в нерабочее время”, — сказал Пярн.

Точные обстоятельства случившегося выяснит следствие.