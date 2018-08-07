Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

В сотрудничестве с Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны прокуратура выявила 12 эпизодов, когда полицейский незаконно выдавал данные уголовных дел до суда, передавал информацию, относящуюся к гостайне, уничтожал доказательства и создавал их искусственно.

Полицейского наказали заключением в тюрьму на три года, но отбыть ему необходимо только 6 месяцев — остальные назначены в виде условного наказания.

Ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус пояснил, что в рамках уголовного производства было собрано достаточно доказательств, чтобы подтвердить факты серьезных нарушений закона, которые мешали расследованию многих уголовных дел.