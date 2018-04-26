26.04.2018, 16:26

Полицейский: случаи изнасилования незнакомым человеком крайне редки

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rus.delfi.ee
EST
Käerauad peale ja minek
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В прошлую субботу 35-летний мужчина изнасиловал незнакомую ему 23-летнюю женщину. По словам руководителя службы по сексуальным преступлениям Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, такие случаи очень редки.

Райвет подтвердил Delfi, что данные мужчина и женщина не были знакомы. ”Стороны не были знакомы. И это даже не тот случай, когда люди знакомятся в ночном клубе и идут вместе”, — отметил он.

”В Таллинне подобные сообщения поступают к нам один-два раза в год. Несмотря на эти единичные случаи, могу утверждать, что улицы Таллинна по-прежнему безопасны и речь идет об исключениях”, — сказал он и добавил, что всегда безопаснее идти на вечеринку и возвращаться в компании.

В субботу полиция задержала 35-летнего гражданина Ирака, который подозревается в изнасиловании 23-летней гражданки Финляндии в Таллинне.

По собранной на данный момент полицией информации, мужчина подозревается в том, что ранним утром 14 апреля он совершил в Таллинне в районе перекрестка ул. Рауа преступление сексуального характера. Медицинская помощь жертве не потребовалась. Подозреваемый является гражданином Ирака, который находится в Эстонии на основании вида на жительство.

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