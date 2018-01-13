Полицейский превысил в нерабочее время скорость и попытался уйти от ответственности при помощи удостоверения

Внутренний контроль Департамента полиции и погранохраны проводит расследование по факту превышения в свободное время на частной машине скорости полицейским и использования для попытки ухода от ответственности служебного удостоверения.

Пресс-представитель полиции сказал Delfi, что, опираясь на собранные на данный момент данные, можно сообщить, что чиновник полиции ехал со скоростью 124 километра в час на участке, где предельной разрешенной скоростью являются 90 километров в час.

Зафиксировавший нарушение патруль остановил автомобиль для контроля. Управлявший машиной полицейский предъявил коллегам рабочее удостоверение, предположительно, пытаясь подтвердить, что превышение скорости обосновано выполнением рабочего задания. Патруль разрешил полицейскому ехать дальше, не запротоколировав нарушение — превышение скорости.

При дальнейшем расследовании Бюро внутреннего контроля выяснило, что полицейский все-таки не находился при выполнении рабочих обязанностей и поэтому у него отсутствовало законное основание для предъявление рабочего документа патрулю.

Для выяснения деталей Бюро внутреннего контроля начало в отношении превысившего скорость полицейского производство о проступке, а также дисциплинарное производство.

До вынесения решения по производству полицейский отстранен от работы.

Руководитель Бюро внутреннего контроля Рауль Вахтра сказал: ”Ко всем полицейским в нашем учреждении предъявляются одинаково высокие требования как в отношении соблюдения законов, так и в части следования рабочей этике. Случаи злоупотребления своим должностным положением происходят очень редко, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы подобные ошибки сотрудники не совершали”.