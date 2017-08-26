Полицейский подозревается в совершении действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней

24 августа сотрудники бюро внутреннего контроля и группы по защите детей Идаской префектуры задержали полицейского, которого подозревают в совершении действия сексуального характера в отношении лица младше 18 лет, используя свой авторитет. Полицейский подал заявление об уходе, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра подчеркнул, что к таким нарушениям полиция относится очень серьезно. „Каждый сотрудник полиции служит народу Эстонии, и злоупотребление своим служебным положением является одним из наиболее серьезных нарушений. В сотрудничестве с криминальным бюро Идаской префектуры мы сделаем все возможное, чтобы выяснить обстоятельства этого происшествия как можно быстрее и передать материал в прокуратуру", — сказал Рауль Вахтра.

Уголовное делопроизводство было начато на основании части первой статьи 143’2 Пенитенциарного кодекса. Ведением делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура, производство ведет бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.