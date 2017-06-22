Полицейский Идаской префектуры задержан в связи с подозрением в сексуальном совращении ребенка в интернете

Вчера, 21 июня, сотрудники криминального бюро Идаской префектуры задержали полицейского, подозреваемого в сексуальном совращении малолетнего в интернете.

Трудовые отношения с полицейским сегодня были прекращены, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Согласно подозрению, мужчина совершал действия, в которых он подозревается, в нерабочее время и вне служебных помещениях.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра сказал, что полиция относится к таким случаям очень серьезно и в случае таких преступлений, как правило, есть сигналы, которые могут заметить члены семьи, близкие и коллеги.

"Замечая нездоровый интерес взрослого к детям, об этом следует обязательно сообщить", — сказал Вахтра.

Уголовное делопроизводство начато по части 1 статьи 179 Пенитенциарного кодекса. Ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура, производство ведет криминальное бюро Идаской префектуры совместно с бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.