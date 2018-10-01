01.10.2018, 17:35

Полицейские Идаской префектуры задержали сегодня 18 нетрезвых водителей

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rus.delfi.ee
EST
Полицейские Идаской префектуры задержали сегодня 18 нетрезвых водителей
PPA

Сотрудники полиции проводили сегодня по всей Эстонии рейды "Дуют все". В Ляэне-Вирумаа полицейские задержали пятерых и в Ида-Вирумаа 13 водителей, которые не должны были управлять транспортными средствами.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Йоэль Алла сказал, что не все водители понимают свою ответственность, садясь за руль в состоянии опьянения. "Число водителей, задержанных в ходе рейда сегодня утром, показывает, что до сих пор многие водители не осознают все опасности, которые связаны с вождением в состоянии опьянения", — сказал Алла.

В сентябре на номер Центра тревоги 112 поступило 208 звонков от внимательных участников дорожного движения, сообщавших о водителях, которые могли быть в опьянении или совершали опасные маневры. Полицейские задержали в Идаской префектуре в сентябре 79 нетрезвых водителей, из них 16 благодаря сообщениям на номер 112.

„При проверке по сообщению о возможном нетрезвом водителе зачастую выясняется, что вызывающий у окружающих опасение стиль вождения связан с тем, что водитель занимается за рулем посторонними делами", — добавил Алла.

Например, в прошлый понедельник полиция получила сообщение о том, что по дороге Раквере-Хальяла движется автомобиль, за рулем которого может быть нетрезвый водитель. „Полиция проверила автомобиль и женщину, находившуюся за рулем. Она была трезва, но могла заниматься за рулем макияжем — с салоне рядом с ней была косметика", — привел полицейский один из примеров.

В этом году в Идаской префектуре благодаря звонкам на 112 было задержано 176 нарушителей закона о дорожном движении, из них 133 в состоянии алкогольного и 11 в состоянии наркотического опьянения.

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