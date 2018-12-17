Полицейские Идаской префектуры задержали 12 наркоторговцев, в числе которых есть несовершеннолетние

По словам Юузе, целью этих рейдов было прекращение деятельности именно уличных торговцев. "В преступной цепочке уличные торговцы являются последним звеном, но именно через их руки опасные вещества распространяются на улицах и попадают людям. Мы хотели сделать наши улицы "чище" перед праздниками и встряхнуть этот рынок. Это нам удалось", — сказал руководитель криминального бюро.

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии под стражу двух мужчин. По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчин под стражу. "Оба подозреваемых были задержаны в Кохтла-Ярве. Во время обыска было обнаружено почти 1000 пакетиков с зеленым веществом растительного происхождения, есть основания полагать, что это марихуана. Все это указывает на то, что вещества готовились к перепродаже, что подтвердили и сами подозреваемые", — добавил помощник прокурора Сергей Листов.

"Продажа наркотиков является для общества очень опасным преступлением. С одной стороны это вредит здоровью людей, которые употребляют наркотики. С другой стороны, с распространением наркотиков всегда связано большое число преступлений как против имущества, так и против личности. Эти преступления можно предупредить, если вовремя раскрыть наркопреступления, задержать преступников и назначить им строгое наказание. Прокуратура относится крайне серьезно к лицам, которые занимаются продажей наркотиков", сказал помощник прокурора.

В ходе рейда были изъяты марихуана, гашиш, кокаин и фентанил, а также 5500 евро, полученных преступных путем.

„Если у вас есть подозрение о распространении наркотических средств, обязательно сообщите об этом полиции. Это можно сделать по адресу ida.narkovihje@politsei.ee, телефону намеков 337 2345 или короткому номеру 112", — добавил Ранет Юузе.