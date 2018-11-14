14.11.2018, 09:10

Полицейская операция в Тарту: разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!

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полиция просит помощи!
rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112!

Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман подтвердил, что ночью полиция начала операцию по поимке автоугонщиков из Литвы, и есть основания полагать, что один из автомобилей преступников сейчас находится в районе Тарту. ”Поскольку речь может идти об опасных преступниках, следует избегать приближения к этой машине и подозрительным людям, а также не вступать с ними в контакт”, — подчеркнул он.

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