Покурил травы: в Йыхви двое полицейских вывезли попавшегося в лес и бросили там пьяного, без телефона и куртки

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры полиции Леаны Лойды, внутренняя проверка всегда основательно исследует все жалобы. ”В процессе расследования данного инцидента были выявлены признаки состава преступления, и для выяснения более подробных обстоятельств Бюро внутреннего контроля полиции в апреле 2017 года завело уголовное дело”.
Трудится по сей день
Следствие по делу длилось полтора года и завершилось осенью прошлого. По словам пресс-секретаря Вируской прокуратуры Елены Филипповой, Кириллову и Володину были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, в помещении и оставлении человека в ситуации, опасной для жизни или потенциально опасной для здоровья. Кириллов также был обвинен в незаконном лишении свободы.
”Этот случай достоин сожаления, так как полицейский подорвал доверие, которым его наделили”, — прокомментировал ситуацию управляющий Идаского отделения Бюро внутреннего контроля полиции Марк Черкасов. ”У полицейских — много прав, но этому сопутствует и большая ответственность, и необоснованное применение силы — недозволено и бесчеловечно”.
По словам Черкасова, ни Кириллов, ни Володин себя виновными не считают, но доказательства, собранные в ходе следствия, подтверждают: они оставили в лесу человека в беспомощном положении. ”Окончательное решение примет суд”.
Он начнется в октябре. Идаская префектура и Вируская прокуратура дозволили Кириллову продолжать выполнять свои служебные обязанности до вынесения приговора суда, но его рабочая свобода значительно ограничена. ”Ему позволено работать в составе патрульного экипажа только с другими полицейскими чиновниками, также ему нельзя быть наставником кадетов и работать с помощниками”, — пояснила Лойде. ”Также начальство Кириллова и внутренний контроль в данный момент проверяют все события, когда чиновник применял методы принуждения или силы на вызовах”. Кириллов трудится полицейским всю взрослую жизнь — более 25 лет.
Молодой же помощник полицейского Глеб Володин больше им не трудится. До этого случая он числился в их рядах пару лет.
Что же именно происходило тогда в том весеннем лицу, видимо, выяснится в октябре на суде. Тогда начнется обсуждение данного уголовного дела в здании Йыхвиского суда. Андрей Кириллов комментировать обвинения не пожелал.