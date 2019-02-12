Покурил травы: в Йыхви двое полицейских вывезли попавшегося в лес и бросили там пьяного, без телефона и куртки

Ничего особого нет и в том, что они выписали протокол о проступке одному человеку: он употреблял наркотические вещества в малых количествах у магазина, что в Йыхви на Нарвском шоссе. Суть нарушения — человек употреблял марихуану без предписания врача.

Далее же действия стражей порядка приняли нестандартный оборот. По какой-то причине Кириллов и Володин забрали употреблявшего с собой и вывезли в лес, что около шоссе Йыхви — Васк-Нарва. В соответствии с обвинением, Кириллов и Володин выстрелили потреблявшему марихуану в лицо из газового пистолета, в результате чего он временно потерял зрение и ориентацию в пространстве, а также испытывал боль.

Далее, значится в обвинении, они оставили этого человека в лесу — в замешательстве, без способности к ориентированию, ослепленного, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без телефона и куртки, не оказав ему первую помощь и не вызвав скорую. Так, человек был беспомощен и не в состоянии куда-то пойти и попросить о помощи. Это было в апреле — температура воздуха тогда составляла от двух до пяти градусов.

Когда к человеку вернулось зрение — ему удалось выбраться из леса и добраться до дома. Через несколько дней, когда восстановился, пострадавший сообщил о произошедшем внутреннему контролю органов.