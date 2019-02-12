12.02.2019, 11:58

Покурил травы: в Йыхви двое полицейских вывезли попавшегося в лес и бросили там пьяного, без телефона и куртки

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один из них продолжает службу
Дагне Михкельс
Ольга Привалова
Редактор
EST 158
kanep
фото иллюстративное

Почти два года назад, 4 апреля 2017 года, вечером, полицейский Йыхвиского участка Идаской префектуры Андрей Кириллов и его вечерний напарник помощник полицейского Глеб Володин направились на самое обычное патрулирование улиц, пишет Eesti Päevaleht.

Ничего особого нет и в том, что они выписали протокол о проступке одному человеку: он употреблял наркотические вещества в малых количествах у магазина, что в Йыхви на Нарвском шоссе. Суть нарушения — человек употреблял марихуану без предписания врача.

Далее же действия стражей порядка приняли нестандартный оборот. По какой-то причине Кириллов и Володин забрали употреблявшего с собой и вывезли в лес, что около шоссе Йыхви — Васк-Нарва. В соответствии с обвинением, Кириллов и Володин выстрелили потреблявшему марихуану в лицо из газового пистолета, в результате чего он временно потерял зрение и ориентацию в пространстве, а также испытывал боль.

Далее, значится в обвинении, они оставили этого человека в лесу — в замешательстве, без способности к ориентированию, ослепленного, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без телефона и куртки, не оказав ему первую помощь и не вызвав скорую. Так, человек был беспомощен и не в состоянии куда-то пойти и попросить о помощи. Это было в апреле — температура воздуха тогда составляла от двух до пяти градусов.

Когда к человеку вернулось зрение — ему удалось выбраться из леса и добраться до дома. Через несколько дней, когда восстановился, пострадавший сообщил о произошедшем внутреннему контролю органов.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры полиции Леаны Лойды, внутренняя проверка всегда основательно исследует все жалобы. ”В процессе расследования данного инцидента были выявлены признаки состава преступления, и для выяснения более подробных обстоятельств Бюро внутреннего контроля полиции в апреле 2017 года завело уголовное дело”.

Трудится по сей день

Следствие по делу длилось полтора года и завершилось осенью прошлого. По словам пресс-секретаря Вируской прокуратуры Елены Филипповой, Кириллову и Володину были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, в помещении и оставлении человека в ситуации, опасной для жизни или потенциально опасной для здоровья. Кириллов также был обвинен в незаконном лишении свободы.

”Этот случай достоин сожаления, так как полицейский подорвал доверие, которым его наделили”, — прокомментировал ситуацию управляющий Идаского отделения Бюро внутреннего контроля полиции Марк Черкасов. ”У полицейских — много прав, но этому сопутствует и большая ответственность, и необоснованное применение силы — недозволено и бесчеловечно”.

По словам Черкасова, ни Кириллов, ни Володин себя виновными не считают, но доказательства, собранные в ходе следствия, подтверждают: они оставили в лесу человека в беспомощном положении. ”Окончательное решение примет суд”.

Он начнется в октябре. Идаская префектура и Вируская прокуратура дозволили Кириллову продолжать выполнять свои служебные обязанности до вынесения приговора суда, но его рабочая свобода значительно ограничена. ”Ему позволено работать в составе патрульного экипажа только с другими полицейскими чиновниками, также ему нельзя быть наставником кадетов и работать с помощниками”, — пояснила Лойде. ”Также начальство Кириллова и внутренний контроль в данный момент проверяют все события, когда чиновник применял методы принуждения или силы на вызовах”. Кириллов трудится полицейским всю взрослую жизнь — более 25 лет.

Молодой же помощник полицейского Глеб Володин больше им не трудится. До этого случая он числился в их рядах пару лет.

Что же именно происходило тогда в том весеннем лицу, видимо, выяснится в октябре на суде. Тогда начнется обсуждение данного уголовного дела в здании Йыхвиского суда. Андрей Кириллов комментировать обвинения не пожелал.

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