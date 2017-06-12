Покупавший секс-услуги у несовершеннолетних получил семь с половиной лет тюрьмы

Харьюский уездный суд признал виновным 38-летнего Яануса в различных сексуальных преступлениях и приговорил к семи с половиной годам тюремного заключения, сообщает rus.err.ee.

Яануса признали виновным в неоднократной покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних девочек, торговле людьми, приобретении и хранении детской порнографии, передает пресс-служба Харьюского уездного суда.

Кроме того, суд признал виновными Калева (49) и Мартина (37) в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних и наказал их условными сроками.

Яанус, который ранее не наказывался в уголовном порядке, неоднократно покупал сексуальные услуги у 14-летних, 15-летних и 16-летних девочек. Согласно обвинению, мужчина встречался с тремя пострадавшими девочками как минимум 20 раз в различных городах Эстонии.

Мужчина был признан виновным в том числе и за то, что, познакомившись с 13-летней девочкой в социальной сети Facebook и войдя к ней в доверие, попросил выслать ему фотографии и видеоклип с порнографическим содержанием. У одной потерпевшей мужчина выпросил файлы с эротическими и порнографическим содержанием, на которых была изображена ее трехлетняя сестра.

Двум девочкам мужчина помогал заниматься проституцией, он подвозил их на встречу с клиентами (в том числе и осужденными по этому делу Калевом и Мартином) и забирал часть их зароботка себе.