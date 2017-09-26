Пойманный на вождении в пьяном виде актер Пеэтер Оя: я выпил пару джинов с тоником

Попавшийся 31 августа на вождении в пьяном виде актер Пеэтер Оя сказал полиции, что перед тем, как сесть за руль, выпил пару джинов с тоником.

Оя доставили в участок, где зафиксировали алкогольное опьянение в 0,81 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха (уголовно наказуемое опьянение — 0,75).

”Вчера вечером дома я употребил алкоголь — выпил пару бокалов джина с тоником”, — сказал он на допросе на следующий день. После употребления Оя сел за руль и отправился в Pirita Selver, успев проехать лишь километр.

1 сентября Харьюский уездный суд признал Пеэтера Оя виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть месяцев, из которых нужно отбыть три месяца и 28 дней.