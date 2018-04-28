Поиски пропавшего в понедельник полицейского прекращены: его так и не нашли

Как сообщил сегодня оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль, поиски пропавшего в понедельник полицейского Марека прекращены. Мужчину найти так и не удалось.

"За последние три дня мы проверили всю информацию, которая нам поступила. Мы проверили записи видеокамер поездов и городских камер, чтобы определить, где находился Марек, и выяснить, куда он мог направиться. Мы общались с близкими, друзьями и знакомыми Марека, чтобы понять причины его исчезновения", — сказал Крулль.

"У нас нет больше дополнительной информации, которая дала бы основания для продолжения поисков на местности, поэтому эти поиски были прекращены вчера. Позавчера мы получили информацию, что кто-то видел похожего на Марека мужчину в районе Нелиярве и поблизости была разбита оранжевая палатка. Мы проверили это место, но палатки больше не было. Если у кого-то есть информация о человеке, который может ночевать в районе Аэгвийду в палатке, сообщите об этом, пожалуйста, в полицию".

Kadunud politseinik Marek Foto: PPA

Крулль отметил, что полиция по-прежнему просит всех, кто видел Марека, сообщить об этом на номер 112. "Также ждем информации, если вы видели похожего на Марека человека в лесу или видели в лесу следы, указывающие, что в этом месте мог находиться человек. Семья Марека очень обеспокоена, его очень ждут дома", — сказал страж правопорядка.