26.04.2018, 15:28

Поиски пропавшего полицейского продолжаются: сосредоточились на Аэгвийду, розыск в Суурупи прекращен

полиция просит помощи!
rus.delfi.ee
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Politseioperatsioon Suurupis
Politseioperatsioon SuurupisFoto: Taavi Sepp

В Харьюмаа проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились. Теперь сосредоточились на районе Аэгвийду, а в Суурупи поиски завершены.

По словам оперативного управляющего Пыхьяского префектуры Урмаса Крулля, в ходе наземных поисков были прочесаны лесные опушки, катакомбы и прибрежная зона. На лодке одного местного жителя проплыли вдоль побережья. Также привлекли дрон и вертолет. ”Мы обошли заправки и магазины, опросили местных жителей — вдруг кто Марека видел”, — добавил Крулль.

Вчера в операции принимали участие порядка полусотни полицейских, многие из них участвовали добровольно.

Сегодня поиски продолжаются. Будут проверяться сообщения от людей и записи видеокамер.

В полицию поступила информация, что Марек мог поехать вечером понедельника на поезде из Таллинна с Балтийского вокзала в направлении Аэгвийду. Поиски расширили и на это место, а также на зоны отдыха RMK. В Суурупи поиски также продолжаются.

Также стало известно, что Марек на протяжении многих лет увлекался бегом и принимал участие в нескольких соревнованиях.

Рост полицейского Марека составляет примерно 180 см, у него плотное телосложение, светлые волосы. Одет он, вероятно, в темную куртку. Знающих о местонахождении пропавшего полицейского, изображенного на фотографии, просят позвонить на номер 112.

Kadunud politseinik Marek Foto: PPA

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