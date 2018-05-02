Поиски пропавшего полицейского будут продолжены в окрестностях Аэгвийду и Нелиярве

Полицейские и добровольцы собрались сегодня утром в Аэгвийду, чтобы продолжить поиски пропавшего полицейского. Поиски будут вестись в районе Аэгвийду и Нелиярве.

„Мы просмотрели записи видеокамер, находящихся в Таллинне и в окрестностях Таллинна, а также записи видеокамер общественного транспорта, общались с близкими, проверили все намеки, которые мы получили, по поиски пока не принесли результатов. Телефон Марека по-прежнему выключен", — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас, который руководит поисками с сегодняшнего дня. „Мы еще раз проверим окрестности Аэгвийду и Нелиярве и расширим зону поисков. Полиции помогают добровольцы, в поисках используются дроны и собаки".

„Если вы заметите человека, похожего на Марека, позвоните на номер 112. Большое спасибо людям, которые уже связались с нами и передали свои наблюдения", — добавил Синикас.

Рост Марека примерно 180 см, он плотного телосложения, у него светлые волосы. На нем может быть темная куртка, синие джинсы и темная обувь.