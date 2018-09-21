Пограничники помогли пожилому мужчине, которому стало плохо в лесу

В четверг вечером пограничники Идаской префектуры нашли и помогли выбраться из леса мужчине, которому стало плохо в лесу.
Вчера около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Охаквере волости Алутагузе утром ушел в лес за грибами 69-летний мужчина вместе с собакой, не вернулся домой. Собака пришла домой самостоятельно в 17 часов, супруга мужчины стала беспокоиться и сначала направилась на поиски мужа самостоятельно, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Сергея Андреева, у полиции есть много возможностей для поиска людей, начиная от поиска с помощью служебным собак до вертолета и дронов с тепловыми камерами.
"Если вы понимаете, что ваш близкий слишком долго находится в лесу, вы не можете с ним связаться и вы подозреваете, что ваш близкий заблудился или что-то случилось, незамедлительно сообщите об этом полиции. В ситуации, когда в опасности может быть жизнь человека, важна каждая минута. Чем быстрее мы начнем поиски, тем больше вероятность, что мы найдем человека живым", — сказал Андреев.
К поискам мужчины приступили пограничники и полицейские со служебными собаками. Чуть после 22 часов пограничники нашли в лесу лежащего мужчину, скорая помощь доставила его в больницу.
Сергей Андреев добавил, что у мужчины не было при себе мобильного телефона и поэтому он не мог вызвать помощь. "Если вы идете в лес, то всегда надо брать собой мобильный телефон с полностью заряженной батареей, так как в экстренной ситуации телефон незаменим", — сказал полицейский.
Вчера в помощи полиции нуждался еще один заблудившийся мужчина, который ушел гулять в лес в поселке Синимяэ. Полиция получила сообщение о заблудившемся 65-летнем мужчине в 20.50. У него при себе был мобильный телефон, мужчина позвонил близким и сообщил, что нуждается в помощи, близкие, в свою очередь, передали эту информацию полиции. Для того, чтобы помочь мужчине выбраться, полицейские включили сирены автомобиля полиции, а также мужчина услышал шум машин на шоссе Таллинн-Нарва. Медики скорой помощи осмотрели мужчину на месте, в госпитализации он не нуждался.
Оперативный руководитель Идаской префектуры добавил, что все люди, собирающиеся в лес на предстоящих выходных, должны сделать все от себя зависящее, чтобы прогулка была безопасной. „Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, необходимые лекарства, еду и питье. Сообщите своим близким, куда вы идете и во сколько планируете вернуться. Если на вас будет одежда ярких расцветок или светоотражающий жилет, вас будет легче заметить", — добавил Сергей Андреев.