Пограничники Койдула не пустили в страну несколько подозрительных личностей

На выходных пограничникам Лыунаской префектуры пришлось отправить восвояси нескольких подозрительных личностей, пытающихся пересечь границу.

31 марта в первой половине дня сотрудники пограничного пункта Лухамаа проверили покидающий страну автомобиль Volkswagen. В автомобиле были обнаружены патронная лента с 12 пустыми патронами и один использованный патрон. Водитель добровольно отказался от патронов, и они были переданы на уничтожение. После этого водитель проследовал на территорию России.

Утром 1 апреля на пограничном пункте Койдула был запрещен въезд 43-летнему гражданину Молдавии, чьи объяснения цели поездки и пребывания в Эстонии не внушали доверия. У мужчины также были просрочены документы. Его отправили обратно на территорию России.

В тот же день пограничники Койдула проверили грузовик Renault и обнаружили проблемы с задним амортизатором прицепа. Грузовик не пустили на территорию Эстонии и отправили обратно в Россию.

Не все случаи закончились плохо. 1 апреля чуть раньше полуночи во время патруля пограничники заметили в деревне Тихеда в Йыгевамаа женщину, сидевшую на обочине дороги. Выяснилось, что пожилая женщина была трезвой и с ней был овсе в порядке, но у нее не было сил самостоятельно добраться до дома. В итоге, пограничники отвезли ее домой.