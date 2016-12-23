22 декабря поступило сообщение о том, что в Таиланде, предположительно в результате передозировки кокаином, скончался молодой человек 1996 года рождения по имени Грегор.

На данный момент известно, что речь идет о брате популярной эстонской певицы Лауры Пылдвере. По словам представителя МИДа Эстонии, они поддерживают постоянный контакт с близкими погибшего и оказывают им всяческую консульскую помощь.

По имеющимся данным, весной прошлого года Грегор Пылдвере обвинялся в незаконном ввозе психотропного вещества с целью его незаконного приобретения: молодой человек заказал по интернету из Индии содержащие модафилин таблетки в крупных размерах.

Тогда в ходе договорного производства суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.