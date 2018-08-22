Погибший ночью под колесами трамвая мотоциклист не имел водительских прав

В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Полиция сообщила, что погибший — 31-летний мужчина, не имевших водительских прав.
Погибший ранее был наказан за различные нарушения ПДД. Был ли он трезв в момент аварии, высянит экспертиза.
Полиция предполагает, что причиной ДТП могла стать чрезмерная скорость мотоцикла. Для выяснения точных деталей было инициировано уголовное производство.
По первоначальным данным, мотоцикл ехал с высокой скоростью по мосту на Пярнуском шоссе в сторону центра и столкнулся с трамваем, совершавшим левый поворот. В результате столкновения мотоцикл загорелся, водитель попал под трамвай и скончался на месте.