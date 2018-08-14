14.08.2018, 10:35

Погибшая в ДТП в Рапламаа 34-летняя женщина была матерью четырех детей

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rus.delfi.ee
EST 20
Hukkunuga õnnetus Jaluse külas
Hukkunuga õnnetus Jaluse külasFoto: Taavi Sepp

Õhtuleht пишет, что погибшая в воскресенье в деревне Ялузе в ДТП 34-летняя Катси являлась матерью четырех детей, младший из которых осенью пойдет в третий класс.

В ДТП пострадали также находившиеся в автомобиле мужчины, а 71-летний дедушка погибшей пострадал настолько сильно, что сейчас находится в больнице в искусственной коме.

Перед инцидентом компания праздновала в Ярлепа, все выпили много алкоголя и в приподнятом настроении решили поехать обратно в Кыуэ. Компания проехала лишь пару километров — часть пути некоторые мужчины проехали на крыше — прежде чем вылететь в кювет на дороге с хорошей видимостью.

36-летний сожитель погибшей и раньше был задержан полицией в состоянии алкогольного опьянения.

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