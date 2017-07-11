Погибшая в аварии на Сааремаа оказалась обладательницей титула ”Мать года-2008”

В субботу около 15 часов на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончалась 50-летняя женщина.

Как пишет издание Meie Maa, погибшая была в 2008 году удостоена титула ”Мать года Сааремаа”.

Столкновение произошло на 10 км шоссе Курассааре-Выхма-Панга. По первоначальным данным, водитель Audi, подъезжая к перекрестку Каарма, на заметил знака и въехал в Opel. В результате столкновения скончалась 50-летняя женщина, сидевшая в Opel на переднем пассажирском сидение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Машина скорой помощи доставила пятерых человек в больницу на медосмотр. По словам полицейских, на месте происшествия были хорошие дорожные и погодные условия.

В ходе расследования выяснится, были ли водители трезвыми и были ли ехавшие в машинах люди пристегнуты ремнями безопасности. Возбуждено уголовное дело, расследованием руководит Ляэнеская окружная прокуратура.