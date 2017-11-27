27.11.2017, 15:30

Поджегший в Таллинне жену сирийский беженец требует смягчить себе приговор

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rus.delfi.ee
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Abikaasa süüdanud süürlase kohtuotsus
Abikaasa süüdanud süürlase kohtuotsusFoto: Ilmar Saabas

Приговоренный судом первой инстанции к 10 годам лишения свободы за поджог своей жены 20-летний беженец из Сирии Кован Мохаммад настаивает в окружном суде на смягчении приговора.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

По ее словам, защитник Мохаммада — присяжный адвокат Алар Нейланд — представил апелляционную жалобу на решение Харьюского уездного суда, согласно которому сириец был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений. Адвокат просит переквалифицировать преступление на более мягкую статью, что означает и сокращение назначенного его подзащитному общего срока тюремного заключения.

В качестве альтернативы адвокат просто предлагает уменьшить назначенный Мохаммаду 10-летний срок заключения.

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