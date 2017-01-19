”На основании собранных материалов можно полагать, что подозреваемый может продолжить совершение преступлений, поэтому прокуратура ходатайствовала у суда о разрешении на его арест”, — сказал Delfi ведущий прокурор Стивен-Христо Эвестус. Суд согласился с мнением прокуратуры и выдал разрешение о заключении под стражу сроком до двух месяцев.

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), 55-летнего Иво Милли.

Технический директор обслуживания инфраструктурного оборудования подозревается в нарушении требований проведения государственных закупок PERH и мошенничестве, неоднократном получении взяток, подделке документов, использовании поддельных документов и отмывании денег.

Согласно подозрению, технический директор за взятку гарантировал участникам госзакупки ряд преимуществ. Общая стоимость закупок по строительству и проектировке превышает 10 миллионов евро.
Подозреваемым объявлен также еще один сотрудник того же отделения, 64-летний руководитель проекта, которого подозревают в мошенничестве и нарушении требований проведения государственных закупок.

rus.delfi.ee
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