04.07.2018, 16:10

Подозреваемый в убийстве брата в Пярнумаа взят под стражу

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rus.delfi.ee
EST 4
Relvaomanikud
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет. Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. Суд ознакомился с материалами дела и удовлетворил запрос.

В подедельник в 22 часа сообщили, что в Ахасте через деревянную дверь несколько раз стреляли в 55-летнего мужчину. Он скончался на месте. Полиция подозревает в совершении преступления его брата. К настоящему моменту подозреваемый задержан.

По закону, за убийство грозит от 6 до 15 лет тюремного заключения.

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Подозреваемый в убийстве брата в Пярнумаа взят под стражу

04.07.2018
В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет. Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. Суд ознакомился с материалами дела и удовлетворил запрос.
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