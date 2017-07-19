Подозреваемый в совершении ДТП с летальным исходом в Ляэнемаа взят под стражу

Во вторник полиция задержала 45-летного мужчину, которого подозревают в том, что он стал виновником произошедшего 2 июля в Ляэнемаа ДТП, в котором погибла его спутница жизни. Мужчина управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него не было права на управления автомобилем.

Вечером 2 июля на 37-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошло тяжкое ДТП, в котором столкнулись автомобили Ford Galaxy и Honda Accord. В ДТП погибла пассажир автомобиля Ford, 45-летняя женщина, пострадали водитель Ford, 45-летний мужчина, и водитель Honda, 25-летний мужчина. Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП полиция и прокуратура начали уголовное дело на основании статьи о причинении смерти по неосторожности.

Управлявший автомобилем Ford мужчина находился после ДТП в больнице. Во вторник, 18 июля, он был взят решением Пярнуского Уездного суда по ходатайству Ляэнеской окружной прокуратуры по стражу на два месяца, чтобы не позволить мужчине вновь сесть за руль.

"По-человечески нельзя обвинять погибшую в том, что она села в машину к своему спутнику жизни. Но есть факт — мужчина был лишен права на управление и он отбывал условное наказание, которое ему было вынесено за предыдущий случай вождения в состоянии опьянения", — сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Марелле Улла.

"Государство дало четкий сигнал, что поведение мужчины было неправильным и до взятия под стражу использовало методы, чтобы не допустить его к управлению автомобилем. Но он все равно сел за руль, будучи в состоянии опьянения, и сидевший рядом с ним человек погиб. Никто и никогда не должен садиться в машину, водитель которой пьян", — добавила прокурор.

"За каждой четвертой смертью на дороге в этом году стоит алкоголь", — сказал руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин. Он добавил, что в этом году по вине нетрезвых водителей погибло столько же людей, сколько по вине таких водителей за весь 2016 год.

"Этих трагических случаев могло бы и не быть, если человек вместо ключей от машины выбрал сон или общественный транспорт. Очень тяжело поменять поведение взрослых людей, которые считают, что сесть за руль пьяным — нормально, но мы должны пытаться не допускать таких людей за руль или устранять их с дороги как можно быстрее. Поэтому об автомобилях с вызывающей подозрение манерой езды следует тут же сообщать по номеру 112. Не надо думать, что кто-то это уже сделал, следует смело действовать самому", — сказал он.

В этом году на дорогах Эстонии по вине нетрезвых водителей произошло почти 250 ДТП, в которых погибло семь и пострадал 91 человек. Всего в различных ДТП в этом году погибло 28 человек и пострадало 820 человек.