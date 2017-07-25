Подозреваемый в разглашении гостайны бывший работник Госканцелярии остается под арестом

Харьюский уездный суд во вторник, 25 июля, оставил под арестом подозреваемого в разглашении государственной тайны бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии Райне Ээнма.

Адвокат Юллар Талвисте на закрытом заседании суда, которое прошло во вторник в первой половине дня, ходатайствовал о том, чтобы Ээнма изменили меру пресечения на более легкую, но госпрокурор Лаура Фельдманис была против, передает rus.err.ee.

Как писал Eesti Ekspress 1 июля, Ээнмаа уволили из Госканцелярии неделю назад. Пока неизвестно, как именно была разглашена гостайны. Согласно данным Eesti Ekspress, при задержании у Ээнмаа нашли секретные документы как КаПо, так и Информационного департамента.