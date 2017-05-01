Подозреваемый в поджоге жены беженец пока останется под стражей

Прибывший в Эстонию по программе переселения беженцев молодой человек, который подозревается в поджоге своей жены, пока остается под стражей, так как госсуд не принял на прошлой неделе к рассмотрению протест адвоката, передает rus.err.ee.

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры арестовал молодого человека 10 марта.

Прокурор Саскиа Каск сообщила тогда "Актуальной камере", что женщина-беженка получила тяжелые ожоги, вероятно, в результате преступления.

"Сейчас мы не исключаем ни одну из версий, но наиболее вероятная из них — это преступление", — отметила Каск.

7 марта в 17:30 из квартиры на улице Маяка в Таллинне с тяжелыми ожогами в больницу была доставлена 22-летняя сирийка, которая приехала в Эстонию по программе переселения беженцев.