Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ взят под стражу

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры арестовал 29-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге в таллиннском районе Ыйсмяэ, в результате которого были повреждены семь автомобилей.

29-летний мужчина подозревается в намеренном поджоге автомобиля Škoda 11 июля в Таллинне у жилого дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 150. В результате возникшего пожара были повреждены огнем еще шесть автомобилей. Такой деятельностью подозреваемый совершил порчу или уничтожение чужого имущества, если этим причинен значительный ущерб, то есть ущерб более 4000 евро.

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры, собранных в рамках следствия доказательств было достаточно до того, чтобы подозревать задержанного в данном преступлении.

Кроме того, он был и ранее наказан в уголовном порядке, и прокуратура считает, что на свободе он может продолжить совершать преступления.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сообщил, что мужчина был пойман поздно вечером в день преступления в Ласнамяэ на основе информации, полученной от свидетелей.

Уголовное производство проводит Пыхьяская префектура, и им руководит Пыхьяская окружная прокуратура.