Подозреваемый по делу Airiston Helmi эстонец выпущен из-под стражи

По словам начальника следствия инспектора уголовного розыска Томи Таскила из ЦКП, продление ареста россиянина необходимо, чтобы он не мешал ходу следствия. Второй причиной является риск того, что подозреваемый после освобождения покинет страну, или попытается избежать судебного процесса, пишет yle.fi.

У подозреваемого в оказании помощи в налоговом мошенничестве эстонца более тесные связи с Финляндией, поэтому полиция считает невероятным, что он покинет страну.

По оценке Таскила, предварительное следствие требует времени, а после завершения следствия материалы будут отправлены в прокуратуру, поэтому возможные обвинения будут предъявлены не ранее осени следующего года.