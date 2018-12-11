11.12.2018, 16:14

Подозреваемые в убийстве соотечественника в Финляндии эстонцы были пьяны

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rus.delfi.ee
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Helsingis
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Двое эстонцев, подозреваемые в убийстве соотечественника в Финляндии на железнодорожном вокзале Керава, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина 1986 года рождения и женщина 1981 года рождения, которых подозревают в произошедшем в воскресенье утром убийстве и ограблении железнодорожного вокзала, по решению окружного суда Туусула взяты под стражу, передает Yle.

Жертва, мужчина 1962 года рождения, скончался в результате нападения. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно первоначальной версии, эстонцы, один из которых постоянно проживает в Финляндии, в воскресенье ночью около 2 часов после совместной попойки напали на жертву и убили ее. Убийство также попало на запись камер наблюдения.

Выяснением обстоятельств случившегося занимается полиция.

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