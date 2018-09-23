23.09.2018, 16:50

Подозреваемого в убийстве бывшей жены мужчину взяли под стражу

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rus.delfi.ee
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Tapmine Jootme külas
Kortermaja, kus elasid Merje ja tema endine abikaasa MadisFoto: Kristjan Järv

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда, 31-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его бывшей супруги, сегодня взят под стражу.

В субботу ранним утром в лесу недалеко от деревни Йоотме волости Тапа было найдено тело 29-летней Мерье с признаками насильственной смерти.

Полицейские задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления 31-летнего бывшего супруга погибшей незадолго до полуночи с пятницы на субботу. Мужчине предъявлено подозрение в совершении убийства. По оценке эксперта, работавшего на месте обнаружения тела погибшей, смерть наступила в день исчезновения.

Руководитель Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте сказал, что полиции сообщили о пропаже женщины ее близкие в четверг в 18.40.

"По словам близких, Мерье раньше не уходила без предупреждения и они начали беспокоиться. Мы начали поиски женщины, выяснили, в каких местах она могла находиться и позиционировали ее телефон. Устанавливая обстоятельства происшествия, мы выяснили, что за исчезновением Мерье могут стоять проблемы в близких отношениях. Как нам стало сейчас известно, женщина пыталась прекратить общение со своим бывшим мужем и, к сожалению, в полицию ранее не поступало информации о возможном насилии в близких отношениях между этими людьми", — сказал Таммисте. "Я выражаю искреннее соболезнование близким женщины и желаю им сил, чтобы справиться с этим очень печальным и трагическим событием".

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Таммисте добавил, что у полиции нет оснований сомневаться в безопасности в Ляэне-Вирумаа и Раквере. "Но я хочу подчеркнуть, насколько важно в обществе уметь замечать друг друга и заботиться. Если имеется подозрение о возможном насилии, будь то психологическое или физическое насилие, об этом надо сообщать. Если сам человек не может или не умеет этого сделать, то вмешаться людям, которые это видят", — сказал полицейский.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства.

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