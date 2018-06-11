ПОДОЗРЕНИЕ: Житель Эстонии заработал миллионы евро на краже биткоинов

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких лет украл тысячи биткоинов, заработав таким образом как минимум 2,5 миллиона евро. В большинстве случаев его жертвы слишком небрежно относились к защите своих паролей, пишет Geenius.

Полиция задержала мужчину в начале мая, но точной картины его преступной деятельности пока еще нет. Руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс сообщил, что у них есть терабайты материала, которые сейчас анализируются.

Так как в данный момент проходит предварительное следствие, прокуратура не обнародовала детали инцидента и имя подозреваемого.