14.02.2018, 08:50

Под Рапла перед автомобилем выбежала беременная лосиха. Пассажиры отделались испугом, животное погибло

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ФОТО
rus.delfi.ee
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Õnnetus Raplamaal
Õnnetus RaplamaalFoto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Во вторник в 18:40 на 30 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри близ Кохила произошло ДТП. В темноте перед автомобилем Volkswagen, двигавшимся из Таллинна в сторону Рапла, выбежала лосиха.


В момент аварии в автомобиле находились двое человек, они отделались испугом и не пострадали.

Животное же погибло и осталось лежать на дороге. Поскольку все рапламааские спасатели тушили в этот момент жилой дом, на место ДТП были вызваны спасатели из Ассаку. Они перетащили труп на обочину. Чуть позже за ней пришли охотники. Погибшая лосиха была беременна.

Внимание! Фотографии могут быть шокирующими!

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