Под Рапла перед автомобилем выбежала беременная лосиха. Пассажиры отделались испугом, животное погибло

Во вторник в 18:40 на 30 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри близ Кохила произошло ДТП. В темноте перед автомобилем Volkswagen, двигавшимся из Таллинна в сторону Рапла, выбежала лосиха.



В момент аварии в автомобиле находились двое человек, они отделались испугом и не пострадали.

Животное же погибло и осталось лежать на дороге. Поскольку все рапламааские спасатели тушили в этот момент жилой дом, на место ДТП были вызваны спасатели из Ассаку. Они перетащили труп на обочину. Чуть позже за ней пришли охотники. Погибшая лосиха была беременна.

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