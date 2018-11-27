27.11.2018, 10:40

Под Пярну задержали вора из Латвии, укравшего телевизор, мясорубку и прочие ценности

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rus.delfi.ee
EST 1
Käerauad peale ja minek
Käerauad peale ja minekFoto: Andres Putting

Сотрудники Ляэнеской префектуры задержали 37-летнего вора из Латвии, обчистившего частные дома в Пярну. Прокуратура с разрешения суда взяла иностранца под стражу на два месяца, сообщает rus.err.ee.

Гражданина Латвии подозревают в том, что он забрался в два дома в Пярну и украл две аккумуляторные дрели, мясорубку, телевизор, золотые украшения и бумажник с документами.

По словам руководителя следственного отдела Ляэнеской префектуры Тармо Вярта, полиция обнаружила подозрительный автомобиль ночью, 23 ноября, на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, через пару десятков километров догнала его и заблокировала.

Был задержан 37-летний гражданин Латвии.

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