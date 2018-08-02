Под Омском в аварию попала семья из Эстонии

Foto on illustratiivne Foto: Evgeny Biyatov, RIA Novosti

В минувший вторник, 31 июля, примерно в 15:30 часов 56-летний водитель КамАЗа ехал по трассе Тюмень — Омск. В районе 4-7 километра федеральной трассы мужчина не справился с управлением и большегруз врезался в Nissan Almera, за рулем которого находился 19-летний гражданин Эстонии, сообщает сайт om1.ru.