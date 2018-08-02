02.08.2018, 10:40

Под Омском в аварию попала семья из Эстонии

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rus.delfi.ee
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vene politsei
Foto on illustratiivneFoto: Evgeny Biyatov, RIA Novosti

В минувший вторник, 31 июля, примерно в 15:30 часов 56-летний водитель КамАЗа ехал по трассе Тюмень — Омск. В районе 4-7 километра федеральной трассы мужчина не справился с управлением и большегруз врезался в Nissan Almera, за рулем которого находился 19-летний гражданин Эстонии, сообщает сайт om1.ru.

Как сообщает портал ”Вечерний Омск” со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Омской области, юноша получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Кроме того, в легковом автомобиле находилась 16-летняя девушка, сестра водителя, и его 51-летняя мама. С аналогичными травмами пассажирок доставили в Крутинскую ЦРБ.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

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