21.01.2019, 08:40
Под Нарвой легковушка столкнулась с грузовиком: 15-летняя девушка попала в больницу
Накануне днем в результате ДТП на 199-м километре шоссе Таллинн-Нарва пострадала 15-летняя девочка-подросток.
Накануне днем в результате ДТП на 199-м километре шоссе Таллинн-Нарва пострадала 15-летняя девочка-подросток.
По данным полиции, инцидент произошел в 12:30 в деревне Лаагна, где автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 57-летний мужчина, врезался в металлическое дорожное ограждение. После этого машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Scania, передает rus.err.ee.
В результате аварии пострадала находившаяся в легковой автомашине 15-летняя девушка. Ее доставили в Нарвскую больницу.
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