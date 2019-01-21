Под Нарвой легковушка столкнулась с грузовиком: 15-летняя девушка попала в больницу

По данным полиции, инцидент произошел в 12:30 в деревне Лаагна, где автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 57-летний мужчина, врезался в металлическое дорожное ограждение. После этого машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Scania, передает rus.err.ee.

В результате аварии пострадала находившаяся в легковой автомашине 15-летняя девушка. Ее доставили в Нарвскую больницу.