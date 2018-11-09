Под Лаагри поезд насмерть сбил человека
Сегодня в 20:20 в полицию поступило сообщение о происшествии на железной дороге в Лаагри.
Сегодня в 20:20 в полицию поступило сообщение о происшествии на железной дороге в Лаагри.
Как сообщили в полиции, на участке железной дороги между Лаагри и Урда человек попал под поезд и скончался. Движение поездов нарушено.
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