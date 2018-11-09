09.11.2018, 20:57

Под Лаагри поезд насмерть сбил человека


rus.delfi.ee
EST 6
Elroni rongid
Elroni rongidFoto: Eero Vabamägi

Сегодня в 20:20 в полицию поступило сообщение о происшествии на железной дороге в Лаагри.

Как сообщили в полиции, на участке железной дороги между Лаагри и Урда человек попал под поезд и скончался. Движение поездов нарушено.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ



ГРАФИК: Кая Каллас заявила, что у государства закончились резервные деньги. Правда ли это?

09.11.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас в статье для Eesti Päevaleht заявила, что правительство "раздуло бюджетный пузырь до предела и истратило резервные деньги". Соответствует ли это заявление правде?
Подробнее





-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Tokyo
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие нового торгового центра и обвинение Егорова про захват власти в ОЛПЭ Русаковым

09.11.2018
- Сегодня торговый центр T1 помпезно распахнул свои двери. Но все не так радужно, как хотелось бы: в срочном порядке из него эвакуировали людей.
- Из Объединенной левой партии Эстонии исключили трех членов — Анатолия Егорова, Владимира Дроздова и Владимира Кручинина. Егоров уверен, что это было сделано незаконно под влиянием нового председателя Мстислава Русакова.
Подробнее

ВИДЕО: Живущий в лесу мужчина потратил 20 лет, чтобы с помощью секатора прорубить к дому дорогу

09.11.2018
Живущий в 82 километрах от Таллинна Март наполняет свои дни тем, что идет с секатором за дровами. За 20 лет он расчистил целую дорогу к своему дому, используя один лишь секатор.
Подробнее

"По-воровски!" Егоров заявил, что Русаков провел рейдерский захват власти в ОЛПЭ

09.11.2018
Из Объединенной левой партии Эстонии исключили трех членов — Анатолия Егорова, Владимира Дроздова и Владимира Кручинина. Егоров уверен, что это было сделано незаконно под влиянием нового председателя Мстислава Русакова.
Подробнее