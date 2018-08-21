Почти 50 000 евро наличными и прочее. Во время фестиваля Weekend Пярну накрыла волна краж и насилия(26)
Из пресс-релиза Ляэнеской префектуры следует, что во время фестиваля Weekend в Пярну произошло исключительно много краж и нападений.
Из пресс-релиза Ляэнеской префектуры следует, что во время фестиваля Weekend в Пярну произошло исключительно много краж и нападений.
18 августа полиция получила сообщение о том, что в квартире на Пярнуском шоссе в Синди 58-летний мужчина ударил свою 68-летнюю жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и направила на вытрезвление.
18 августа в районе Юлейыэ в Пярну 27-летний мужчина несколько раз ударил своего знакомого, 30-летнего мужчину.
18 августа на улице Пярна в Пярну 17-летний молодой человек ударил кулаком другого 17-летнего молодого человека.
18 августа возле ночного клуба на улице Хоммику нетрезвый 22-летний мужчина толкнул 21-летнюю женщину, которая упала и получила травмы. Подозреваемый был задержан.
19 августа в Синди 50-летний мужчина ударил кулаком свою 44-летнюю жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и направила на вытрезвление.
18 августа полиция получила сообщение о том, что на улице Хоммику в Пярну 18-летней женщине бросили в голову какой-то предмет. Что это было, неизвестно. Пострадавшая была доставлена в больницу.
17 августа полиция получила сообщение о краже 3000 евро из кошелька, оставленного в запертом шкафчике в раздевалке водного центра на улице Сиде в Пярну.
17 августа из незапертого частного дома были украдены ноутбук, кошелек с деньгами, документы и прочие вещи. Из припаркованного перед домом автомобиля украдено 5000 евро наличными.
18 августа на Ранна пст в Пярну был украден рюкзак Nike с личными вещами и документами. Ущерб составил 270 евро.
18 августа из частного дома на улице Ряхни в Пярну были украдены ноутбук, мобильный телефон Samsung Galaxy и документы. Ущерб составил около 2800 евро.
18 августа из квартиры на Таммсааре пст в Пярну была украден фотоаппарат Canon. Ущерб составил 2000 евро.
18 августа из квартиры на Таммсааре пст в Пярну были украдены мобильный телефон Iphone 7, ноутбук и 1040 евро наличными. Ущерб составил 2940 евро.
18 августа из незапертой квартиры на улице Карусселли в Пярну были украдены два компьютера HP Elite Book и два Macbook, два жестких диска, золотые украшения, наличные и иные личные вещи. Ущерб составил 14 500 евро.
18 августа были украдены два пристегнутых друг к другу велосипеда Scott, оставленных возле дома на улице Май в Пярну. Ущерб составил 1000 евро.
19 августа из дачи на улице Нельги в Пярну были украдены инструменты и смеситель для душа. Ущерб составил 530 евро.
19 августа из здания на улице Пярну в Килинги-Нымме был украден велосипед Muddyfox. Ущерб составил 300 евро.
19 августа из незапертой квартиры на улице Май в Пярну были украдены телефон и ключи от припаркованного возле дома автомобиля. При помощи ключей автомобиль был угнан. Ущерб составил около 16400 евро.
19 августа из бара на улице Мунга в Пярну 45-летний мужчина украл алкогольные напитки и находившиеся в кассе наличные. Обстоятельства выясняются.
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