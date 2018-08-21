Почти 50 000 евро наличными и прочее. Во время фестиваля Weekend Пярну накрыла волна краж и насилия

18 августа полиция получила сообщение о том, что в квартире на Пярнуском шоссе в Синди 58-летний мужчина ударил свою 68-летнюю жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и направила на вытрезвление.

18 августа в районе Юлейыэ в Пярну 27-летний мужчина несколько раз ударил своего знакомого, 30-летнего мужчину.

18 августа на улице Пярна в Пярну 17-летний молодой человек ударил кулаком другого 17-летнего молодого человека.

18 августа возле ночного клуба на улице Хоммику нетрезвый 22-летний мужчина толкнул 21-летнюю женщину, которая упала и получила травмы. Подозреваемый был задержан.

19 августа в Синди 50-летний мужчина ударил кулаком свою 44-летнюю жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и направила на вытрезвление.

18 августа полиция получила сообщение о том, что на улице Хоммику в Пярну 18-летней женщине бросили в голову какой-то предмет. Что это было, неизвестно. Пострадавшая была доставлена в больницу.

17 августа полиция получила сообщение о краже 3000 евро из кошелька, оставленного в запертом шкафчике в раздевалке водного центра на улице Сиде в Пярну.

17 августа из незапертого частного дома были украдены ноутбук, кошелек с деньгами, документы и прочие вещи. Из припаркованного перед домом автомобиля украдено 5000 евро наличными.

18 августа на Ранна пст в Пярну был украден рюкзак Nike с личными вещами и документами. Ущерб составил 270 евро.

18 августа из частного дома на улице Ряхни в Пярну были украдены ноутбук, мобильный телефон Samsung Galaxy и документы. Ущерб составил около 2800 евро.

18 августа из квартиры на Таммсааре пст в Пярну была украден фотоаппарат Canon. Ущерб составил 2000 евро.