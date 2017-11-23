Почему осужденного за изнасилование четырех женщин хотят выпустить по УДО?

Delfi писал, что Таллиннская тюрьма поддерживает досрочное освобождение сидящего в тюрьме за четыре изнасилования Ээро Песура. Поддержка тюрьмы основывается на масштабной оценке рисков, согласно которой вероятность совершения Песуром нового преступления считают маленькой.

Советник службы ресоциализации Министерства юстиции Линда Паап сказала, что поддержка со стороны тюрьмы для досрочного освобождения основывается на результате оценивания рисков совершения заключенным нового преступления.

"В тюремной службе при оценке рисков используют единую методику, которая изначально разработана в Великобритании и в сотрудничестве с внешним экспертом адаптирована к условиям Эстонии", — констатировала Паап.

Анкета оценки рисков рассматривает 11 подтем: описание преступления, жилье, работа и материальное благосостояние, образование, отношения и стиль жизни, употребление вызывающих зависимость веществ, проблемное поведение, здоровье и эмоциональная стабильность, мышление и поведение, установки, опасность. Таким образом, при оценивании рисков учитывают как криминальное поведение и социально-экономические показатели, так и опасность.

Риски совершения заключенным нового преступления оценивает назначенное заключенному контактное лицо. Помимо дачи оценок система оценки рисков на основании ответов высчитывает признаки и представляет вероятность совершения нового преступления и нового насильственного преступления в течение последующих двух лет и в случае сексуальных преступлений степень рецидивизма в течение пяти лет.

По словам Паап, поддержка досрочного освобождения формируется под влиянием степеней рецидивизма и высшего уровня опасности. "Освобождение поддерживают в случае заключенных с низкой степенью рецидивизма и низким уровнем опасности", — сообщила Паап.

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции в сфере тюремной службы Леаники Либеон, в случае Песура уровень опасности был в пределах, где тюрьма может поддержать ходатайство заключенного о досрочном освобождении. "Рецидивизм человека зависит не только от того, какие преступления он совершил, но и от проведенной с ним позже работы", — сказала она и добавила, что решение о досрочном освобождении принимает все-таки суд.

В январе 2013 года Ээро Песура приговорили к восьми годам тюремного заключения за изнасилование четырех женщин. Он был задержан 18 марта 2011 года у столичного кинотеатра ”Космос” при изнасиловании двух женщин. Из восьми лет Песуру осталось отбыть полтора.

До сих пор с поддержкой Таллиннской тюрьмы согласился и прокурор. Суд примет решение о досрочном освобождении Песура 27 ноября.