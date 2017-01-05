Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург. Состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое.
Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралл, из Таллинна в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. На 110-м километре Таллиннского шоссе первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.